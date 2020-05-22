Universidad’dan Isla’ya mesaj - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Universidad’dan Isla’ya mesaj

’dan Isla’ya mesaj

Universidad’dan Isla’ya mesaj

Kulüple sözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla hakkında, gitmek istediği kulüp de Chile'den açıklama geldi.

Kulüple sözleşmesi bitecek isimlerden Mauricio Isla hakkında, gitmek istediği kulüp de Chile'den açıklama geldi. Ülkesi Şili'ye dönme planları yapan Isla hakkında konuşan Universidad'ın hocası Caputto, "Isla'yı takımda görmek isteriz ama bunu konuşmak için erken" dedi.
  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Universidad’dan Isla’ya mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA