Fenerbahçe'de son iddia Vincenzo Montella

Kanarya hoca arayışlarına devam ederken ortaya birçok isim atılmaya devam ediyor. Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Razvan Lucescu gibi hocaları listesine alan gündemine alan sarı-lacivertliler için bu kez sürpriz bir isim gündeme geldi. Bu teknik adamın İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli kulübün gündeminde olduğu iddia edildi. Daha önce İtalya dışında başarısız bir İspanya deneyimi yaşayan Montella'nın F.Bahçe'ye sıcak baktığı dile getirildi.