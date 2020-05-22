Fenerbahçe'de son iddia Vincenzo Montella | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe için flaş iddia! İtalyan hoca...

'de son iddia

Fenerbahçe'de son iddia Vincenzo Montella

Teknik direktör arayışlarına devam eden için gündeme gelen son isim oldu. Daha önce ülkesinin dışında başarısız bir macerası yaşayan 47 yaşındaki İtalyan hocanın sarı-lacivertlilere sıcak baktığı belirtildi.

Kanarya hoca arayışlarına devam ederken ortaya birçok isim atılmaya devam ediyor. Nenad Bjelica, Erol Bulut, ve Razvan Lucescu gibi hocaları listesine alan gündemine alan sarı-lacivertliler için bu kez sürpriz bir isim gündeme geldi. Bu teknik adamın İtalyan çalıştırıcı olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Son olarak 'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli kulübün gündeminde olduğu iddia edildi. Daha önce dışında başarısız bir deneyimi yaşayan Montella'nın F.Bahçe'ye sıcak baktığı dile getirildi.

  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de son iddia Vincenzo Montella haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA