Fenerbahçe'de son iddia Vincenzo Montella
Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe için gündeme gelen son isim Vincenzo Montella oldu. Daha önce ülkesinin dışında başarısız bir İspanya macerası yaşayan 47 yaşındaki İtalyan hocanın sarı-lacivertlilere sıcak baktığı belirtildi.
Kanarya hoca arayışlarına devam ederken ortaya birçok isim atılmaya devam ediyor. Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Razvan Lucescu gibi hocaları listesine alan gündemine alan sarı-lacivertliler için bu kez sürpriz bir isim gündeme geldi. Bu teknik adamın İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adamın sarı-lacivertli kulübün gündeminde olduğu iddia edildi. Daha önce İtalya dışında başarısız bir İspanya deneyimi yaşayan Montella'nın F.Bahçe'ye sıcak baktığı dile getirildi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de son iddia Vincenzo Montella haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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