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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'den flaş Obradovic açıklaması!

Gigi Datome'den flaş Obradovic açıklaması!

Beko'nun başarılı oyuncusu , sarı-lacivertlilerin başantrenörü tecrübeli çalıştırıcı için açıklamalarda bulundu. İtalyan oyuncu başarılı koç için "O bizim 'ımız" ifadelerini kullandı.

Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu konuk olduğu bir programda takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin her zaman önemli bir seviyede kaldığını belirten Datome, "Adım adım ilerleyeceğim. Sezon sonunda kulüple oturup, geleceğimi konuşmayı düşünüyorum. 'da kalırsam, çok mutlu olacağım ve başka bir takıma gitmem gerekirse, gideceğim" dedi.

"OBRADOVIC BİZİM MICHAEL JORDAN'IMIZ"
Obradovic ile birlikte takımda yer almanın çok iyi olduğunu ifade eden 32 yaşındaki basketbolcu, "Obradovic'in öğrencisi olmak güzel. Onun takımında olunca, nelerle karşılaşacağını biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim 'ımız ve bu grubun lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

  1. 20.05.2020
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