Son dakika: Bunu kimse beklemiyordu! Zeljko Obradovic Fenerbahçe sorusuna... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Bunu kimse beklemiyordu! Zeljko Obradovic Fenerbahçe sorusuna...

Bunu kimse beklemiyordu! sorusuna...

Bunu kimse beklemiyordu! Zeljko Obradovic Fenerbahçe sorusuna...

'de belirsizliği sürüyor... Sarı lacivertlilerin henüz kontratını yenilemediği Sırp koç, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktı. Obradovic, doğduğu şehir Cacak'ta açılan bir cafenin açılışına katılırken, şaşırtan ifadelerde bulundu. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de konusu soru işareti olarak kalmaya devam etti... Dünyaca ünlü koç, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'da, bir cafenin açılışına katıldı.

Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Ali Koç'un, "İlerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalmak istediği sürece burası onun evidir" açıklamasına rağmen Obradovic'in kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktığını ifade etti.

"ARKADAŞLARIMLA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Sport24.gr adlı internet sitesi, Obradovic'in Fenerbahçe ile kontrat yenilenecek mi? Sorusuna, "İnanın bana, şu anda zamanımı arkadaşlarıma ayırmak istiyorum. Onlarla güzel zaman geçirmek, anılarımı paylaşmak ve eski güzel günleri hatırlamak istiyorum. Burada arkadaşlarıma olduğu için çok mutluyum." cevabını verdiğini aktardı.

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 14:55
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bunu kimse beklemiyordu! Zeljko Obradovic Fenerbahçe sorusuna... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA