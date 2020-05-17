Bunu kimse beklemiyordu! Zeljko Obradovic Fenerbahçe sorusuna...
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic belirsizliği sürüyor... Sarı lacivertlilerin henüz kontratını yenilemediği Sırp koç, kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktı. Obradovic, doğduğu şehir Cacak'ta açılan bir cafenin açılışına katılırken, şaşırtan ifadelerde bulundu. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic konusu soru işareti olarak kalmaya devam etti... Dünyaca ünlü koç, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'da, bir cafenin açılışına katıldı.
Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Ali Koç'un, "İlerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalmak istediği sürece burası onun evidir" açıklamasına rağmen Obradovic'in kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktığını ifade etti.
"ARKADAŞLARIMLA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Sport24.gr adlı internet sitesi, Obradovic'in Fenerbahçe ile kontrat yenilenecek mi? Sorusuna, "İnanın bana, şu anda zamanımı arkadaşlarıma ayırmak istiyorum. Onlarla güzel zaman geçirmek, anılarımı paylaşmak ve eski güzel günleri hatırlamak istiyorum. Burada arkadaşlarıma olduğu için çok mutluyum." cevabını verdiğini aktardı.
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 14:55
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Bunu kimse beklemiyordu! Zeljko Obradovic Fenerbahçe sorusuna... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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