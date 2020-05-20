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Efecan Karaca: Erol Bulut Fenerbahçe'de yüzde yüz başarılı olur
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor formasını terleten Efecan Karaca'dan flaş açıklamalar... Milli futbolcu, yaptığı konuşmada Akdeniz ekibindeki gidişatından A Milli Takım'a yükselme sürecine kadar önemli açıklamalarda bulunurken, adı sıkça Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Erol Bulut hakkında da konuştu. İşte o ifadeler...
20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:27
Güncelleme: 20.05.2020 13:27
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Aytemiz Alanyaspor'un Milli yıldızı Efecan Karaca, basına özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, A Milli Takım'dan Alanyaspor'a, Erol Bulut'un Fenerbahçe ile ilişkisinden gelecek planlarına dek önemli sözler sarf etti. İşte o ifadeler...
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"Lige ara verilen süreçte kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Alanyaspor olarak bir hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Motivasyonumuz hiç bir iddiası olmayan takımlara göre çok daha fazla."
"KUPANIN HAYALİNİ KURUYORDUK"
"Biz hep bu kupanın hayalini kuruyorduk. Pandemi süreci olunca buna ara vermek zorunda kaldık. Ligler inşallah bir an önce başlar ve biz elimizden geleni yaparız."
"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANIRSAK..."
"Lig fikstüründen Avrupa'ya gitmek, kupaya oranla daha zor. Ligde istediğiniz yerde bitirseniz bile Avrupa'da eleme oynuyorsunuz. Eğer Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak direkt UEFA Avrupa Ligi'ne gideceğiz. Bu da ayrı bir motivasyon. Kulübümüz de kazanacak biz de kazanacağız."
"Kulüp şu anda hem maddi hem de manevi açıdan iyi bir yerde. Başkanımız ve yöneticiler çok fazla mesai harcıyor ve bu zor dönemde bile her şeye yetişmeye çalışıyorlar."