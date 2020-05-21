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Emre Belözoğlu'nun yerini o dolduracak! İşte son model Fenerbahçe
Sezona büyük umutlarla başlayan ancak özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda... Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör arayışlarını hız vermiş durumdayken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmayı planlıyor. Tecrübeli kaptanın yerine gelecek isim de belli oldu. İşte transfer harekatının detayları...
21 Mayıs 2020 Perşembe 14:21
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Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında gösterdiği kötü performans sonrasında Fenerbahçe, lige büyük ölçüde havlu atmıştı.
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Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan sarı-lacivertliler, ilk etapta teknik direktörünü belirlemek istiyor.
Bu kapsamda Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica, Erol Bulut gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin, son olarak İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile de anlaşamadığı ifade edilmişti.
Gerek FFP gerekse corona virüsünün oluşturduğu olumsuz mali tablodan etkilenen Sarı Kanarya, transfer sezonunun girmesiyle birlikte birçok değişikliğe gidecek.
Bu kapsamda yıldız oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, gidecek isimlerin yerini altyapıdan doldurmayı planlıyor.