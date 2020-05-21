Emre Belözoğlu'nun yerini o dolduracak! İşte son model Fenerbahçe

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı kayıplarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda... Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayıran sarı-lacivertliler, yeni teknik direktör arayışlarını hız vermiş durumdayken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmayı planlıyor. Tecrübeli kaptanın yerine gelecek isim de belli oldu. İşte transfer harekatının detayları...