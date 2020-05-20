Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Marcelo sözleri!
2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan efsane futbolcu Roberto Carlos, sarı-lacivertli ekibe transferi ile ilgili itiraflarda bulundu. Öte yandan Carlos kendi mevkisinde adından sıkça söz ettiren, Real Madrid'de forma giyen vatandaşı Marcelo'yla alakalı flaş ifadeler kullandı.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:54
Güncelleme: 20.05.2020 12:54
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Futbolu bıraktıktan sonra Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Brezilya futbolunun efsane ismi Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye tranferi ve Marcelo ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.
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Goal'e özel açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, 2007 yazında Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Chelsea ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı;
"Chelsea'ye transferim gerçekleşmek üzereydi. Prensipte anlaşmıştık, iş sadece imzaya kalmıştı ama avukatla bir sorun çıkınca transfer iptal oldu.
Fenerbahçe'ye transfer olmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüşmüştüm. Ama futbolda çok sık görülebildiği şekilde transfer son anda gerçekleşmedi."
"SADECE CHELSEA VE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF VARDI"
Roberto Carlos, Chelsea'ye transfer olması halinde Premier Lig'de başarılı olacağından emin olduğunu da belirtirken, şöyle devam etti;