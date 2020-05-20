Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Galatasaray...

Süper Lig'de bu sezon Demir Grup Sivasspor'un başarılı grafiğinde en önemli pay sahiplerinden Mert Hakan Yandaş için transfer piyasası karıştı. Galatasaray ile ön protokol imzaladığı bilinen Mert Hakan için Fenerbahçe'nin yaptığı olay teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...