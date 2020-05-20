Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Galatasaray...

Süper Lig'de bu sezon Demir Grup Sivasspor'un başarılı grafiğinde en önemli pay sahiplerinden Mert Hakan Yandaş için transfer piyasası karıştı. Galatasaray ile ön protokol imzaladığı bilinen Mert Hakan için Fenerbahçe'nin yaptığı olay teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:55 Güncelleme: 20.05.2020 11:55
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Galatasaray...

Son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Galatasaray...

Aytemiz Alanyaspor'dan flaş bir şekilde transfer edilen Emre Akbaba ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'yi alarak Kanarya dengeyi sağladı.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Galatasaray...

İşte Sabah Spor'un derlemesine göre Galatasaray- Mert Hakan-Fenerbahçe üçgeninde perde arkasında yaşanan 3. raund!

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Galatasaray...

1- Sivasspor'da 10 gol-4 asistle müthiş bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş, kulübü ile sözleşmesini uzatmadı ve elini çabuk tutan Galatasaray, 25 yaşındaki 8 numara ile prensipte anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Galatasaray...

2- Taraflar arasında ön protokol imzalandığı öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulüp bonservis vermeyeceği Mert Hakan'a haziran ayı içerisinde 4 milyon TL imza parası ödemek zorunda.

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