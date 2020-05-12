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12 Mayıs 2020, Salı
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Obra’yı üzdük

Obra’yı üzdük

'nun yıldızı , bu sezonki performanslarıyla ilgili konuştu.

'nun yıldızı , bu sezonki performanslarıyla ilgili konuştu: "Sezon başı tam takım olarak çalışma şansı olmadı. Sakat çoktu ve çok az birlikte antrenman yaptık. Bu sezon hocamız Obradovic'e çok büyük hayal kırıklığı yaşattık."
  1. 12.5.2020
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