Fenerbahçe'ye gelecek mi? Juranovic için resmi açıklama! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye gelecek mi? Juranovic için resmi açıklama!

'ye gelecek mi? Juranovic için resmi açıklama!

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Juranovic için resmi açıklama!

Hırvat ekibi 'in sportif direktörü , 'nin gündemindeki 'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Kepcija, kulübün menfaatlerine uygun bir teklif geldiği takdirde Hırvat sağ bekin satışına onay vereceklerini söyledi. İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren , Nenad Bjelica ile teknik direktörlük görevi için büyük oranda anlaşmaya varırken, Hırvat hocanın forması giyen 'i de yanında getireceği iddia edilmişti.

Hırvat kulübünün sportif direktörü , adı sarı-lacivertlilerle anılan Juranovic hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Ajansspor'un derlediği habere göre, Hırvat basınına konuşan Kepcija, Juranovic'in transferine yeşil ışık yaktı.

"UYGUN TEKLİF GELİRSE..."
Kepjica, "Türkler, Bjelica'nın Josip Juranovic'i kendisi ile birlikte Fenerbahçe'ye getireceğini duyurdu. da belirdi... Kaptan ayrılıyor mu?" sorusu üzerine, "Josip transfer piyasasında oldukça ilginç bir oyuncu. Olgun yıllarında olan bir sağ kanat oyuncusu. Kendisi, profesyonellik ve karakterin somutlaşmış hali. Kalitesine uygun resmi bir teklif gelirse, kesinlikle onun ve kulübün yararı için konuşacağız" cevabını verdi.

"İDOLÜM IGOR TUDOR'DU"
Öte yandan 38 yaşındaki sportif direktör, futbola başladığında Galatasaray'ın eski hocası Igor 'u kendisine örnek aldığını belirterek, "İster inanın ister inanmayın Igor Tudor'du. taraftarıydım ve o da bizim oradaki oyuncumuzdu. 4 veya 5 yıl önce tanıştık. Yeğeni benim iyi bir arkadaşım. Oturup kahve içtik ve benim oynadığım dönemlerden tamamen farklı biri olduğunu deneyimledim" dedi.

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 22:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Juranovic için resmi açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA