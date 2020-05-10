Fenerbahçe'ye gelecek mi? Juranovic için resmi açıklama!
Hırvat ekibi Hajduk Split'in sportif direktörü Ivan Kepcija, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Josip Juranovic'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Kepcija, kulübün menfaatlerine uygun bir teklif geldiği takdirde Hırvat sağ bekin satışına onay vereceklerini söyledi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile teknik direktörlük görevi için büyük oranda anlaşmaya varırken, Hırvat hocanın Hajduk Split forması giyen Josip Juranovic'i de yanında getireceği iddia edilmişti.
Hırvat kulübünün sportif direktörü Ivan Kepcija, adı sarı-lacivertlilerle anılan Juranovic hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Ajansspor'un derlediği habere göre, Hırvat basınına konuşan Kepcija, Juranovic'in transferine yeşil ışık yaktı.
"UYGUN TEKLİF GELİRSE..."
Kepjica, "Türkler, Bjelica'nın Josip Juranovic'i kendisi ile birlikte Fenerbahçe'ye getireceğini duyurdu. Galatasaray da belirdi... Kaptan ayrılıyor mu?" sorusu üzerine, "Josip transfer piyasasında oldukça ilginç bir oyuncu. Olgun yıllarında olan bir sağ kanat oyuncusu. Kendisi, profesyonellik ve karakterin somutlaşmış hali. Kalitesine uygun resmi bir teklif gelirse, kesinlikle onun ve kulübün yararı için konuşacağız" cevabını verdi.
"İDOLÜM IGOR TUDOR'DU"
Öte yandan 38 yaşındaki sportif direktör, futbola başladığında Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'u kendisine örnek aldığını belirterek, "İster inanın ister inanmayın Igor Tudor'du. Juventus taraftarıydım ve o da bizim oradaki oyuncumuzdu. 4 veya 5 yıl önce tanıştık. Yeğeni benim iyi bir arkadaşım. Oturup kahve içtik ve benim oynadığım dönemlerden tamamen farklı biri olduğunu deneyimledim" dedi.
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 22:01
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