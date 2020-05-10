Açıkladılar! Fenerbahçe'nin Bjelica anlaşmasının şartları...

Fenerbahçe'de son dakika Nenad Bjelica gelişmesi... Son olarak teknik direktör Ersun Yanal ile çalışan ve ardından sezonu Zeki Murat Göle ile sonlandıracağını duyuran sarı lacivertlilerin, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile masaya oturduğu duyurulmuştu. Ancak Bjelica'nın, Fenerbahçe ile anlaşmasında pürüzler olduğu ifade edilmişti. Peki, Fenerbahçe'nin Nenad Bjelica anlaşmasındaki şartlar nereler? Hırvat teknik direktör ile henüz neden 'resmi imza' atılmadı? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
10 Mayıs 2020 Pazar 16:52
Güncelleme: 10.05.2020 17:08
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Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan Fenerbahçe, ligde liderliğe kadar yükselmiş ancak bu performansında süreklilik sağlayamamıştı.
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Yıllar sonra Kadıköy'de alınan Galatasaray mağlubiyeti, teknik direktör Ersun Yanal adına yönetim için bardağı taşıran son damla olmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor karşılaşması öncesinde Yanal ile yollarını ayıracağını duyurmuştu. Öte yandan tecrübeli teknik adamın son kez Fenerbahçe başında sahaya çıkmasına izin verildiğini kamuoyuna aktarılmıştı.
Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de rota artık yeni teknik direktöre çevrilmişti. Taraftarlar, kısa süre içinde futbolun 1 numaralı isminin açıklanmasını bekliyordu.
Fenerbahçe yönetimi, aceleci davranmayacağını açıklamış ve yönetici Semih Özsoy vasıtasıyla, "Fenerbahçe'yi bilen bir ismin" takımın başına getirileceğinin mesajını vermişti.