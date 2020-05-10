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Açıkladılar! Fenerbahçe'nin Bjelica anlaşmasının şartları...

Fenerbahçe'de son dakika Nenad Bjelica gelişmesi... Son olarak teknik direktör Ersun Yanal ile çalışan ve ardından sezonu Zeki Murat Göle ile sonlandıracağını duyuran sarı lacivertlilerin, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile masaya oturduğu duyurulmuştu. Ancak Bjelica'nın, Fenerbahçe ile anlaşmasında pürüzler olduğu ifade edilmişti. Peki, Fenerbahçe'nin Nenad Bjelica anlaşmasındaki şartlar nereler? Hırvat teknik direktör ile henüz neden 'resmi imza' atılmadı? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

10 Mayıs 2020 Pazar 16:52 Güncelleme: 10.05.2020 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





