Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor

Teknik direktör arayışları süren Fenerbahçe'de imzaya en yakın isim olarak Nenad Bjelica gösterilirken, Hırvat çalıştırıcının, yakından tanıdığı bir isim olan Josip Juranovic'i de sarı-lacivertli takıma getirmek istediği iddia edildi. İşte detaylar...
10 Mayıs 2020 Pazar 08:54 Güncelleme: 10.05.2020 09:25
Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor

Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin başına geçmeye en yakın isim olan Nenad Bjelica ile ilgili Hırvatistan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor

Gazete ve internet sitelerine göre genç hoca, sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşme imzalaması durumunda yakından tanıdığı bir isim olan Josip Juranovic'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor

Hırvat ekibi Hajduk Split'in kaptanı olan 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor

5 sezondur aynı takımın formasını terleten Juranovic bu sezon 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor

Çok yönlü bir futbolcu olan genç yıldız, gerektiğinde orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Fiyatı 3 milyon Euro olan Juranovic'le Alman ve İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Juranovic jokeri! 3 mevkide oynayabiliyor

Çok yönlü bir futbolcu olan Juranovic 3 mevkide birden oynayabiliyor. Hırvatistan formasıyla 2 maça çıkan Juranovic son iki sezon önemli bir çıkış yakaladı. (Takvim)

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