Twitter'dan mesajınız var: Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe "Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı"

Twitter'dan mesajınız var: Taraftarı

Twitter'dan mesajınız var: Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı

Sarı-lacivertli kulüp, mesajlarıyla taraftarın heyecanını ayakta tutmaya çalışıyor.

Sarı-lacivertli kulüp, mesajlarıyla taraftarın heyecanını ayakta tutmaya çalışıyor. Yaklaşık iki aydır futboldan uzak kalan taraftarlara twitter'dan sorular sorup, etkileşimi kesmeyen kulübün twitter hesabı dün de sarı-lacivertli futbolseverlere tribün fotoğrafıyla mesaj gönderdi: Taraftarı.

  1. 7.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Twitter'dan mesajınız var: Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA