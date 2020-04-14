Transferi duyurdular! Fenerbahçe Rony Lopes'i istiyor ama...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerin, gündemine Sevilla'da forma giyen Rony Lopes'i aldığı iddia edilmişti. Besoccer.com adlı internet sitesinde yayınlanan haberde, Fenerbahçe'ye bu transferde rakip çıktığı belirtilirken, İspanyol ekibinin oyunu için son kararını verdiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor... Kısa süre önce gündemine Rony Lopes'i aldığı aktarılan sarı lacivertliler için yeni bir gelişme yaşandı.
Besoccer.com adlı internet sitesinde yer alan haberde; Fenerbahçe ve Marsilya'nın yıldız futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için kulübe kiralama teklifi yaptığı ve beklemeye geçtiği aktarıldı.
LOPETEGUI ONU DÜŞÜNMÜYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui'nin Lopes'i gelecek sezon için kadrosunda düşünmüyor. Öte yandan Lopes'in de İspanya'daki kariyerine son vermek istediği ifade edildi.
SEVILLA GÖNDERECEK AMA...
Öte yandan Sevilla, yıldız ismi göndermek istiyor ancak tek şartla... 2019-20 sezonunda 25 milyon euro bonservis ödenen futbolcudan para kazanmak isteyen İspanyol temsilcisi, kiralık göndermeyi düşünmüyor.
RONY LOPES KİMDİR?
28 Aralık 1995'te Brezilya'nın Belem şehrinde dünyaya gelen futbolcu, Portekiz kimliği taşımakta. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen Lopes, sağ ve sol kanatta görev alırken, orta sahanın göbeğinde de alternatif olarak değerlendirilebiliyor.
Kariyerine Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısında başlayan Lopes, daha sonra Manchester City altyapısına transfer olurken, A takıma kadar yükseldi.
Lille'de kiralık oynamasının ardından Monaco'ya 12 milyon euro bedelle transferi gerçekleşen Lopes, 2019-20 sezonunda 25 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olmuştu.
Lopes, bu sezon Sevilla formasıyla toplamda 13 müsabakada rol alırken 638 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.
- 14.04.2020
- Güncelleme: 14.04.2020 15:00
- Güney Sudan'da sarı humma salgını başladı! Sarı humma salgını nedir? Nasıl bulaşır?
- Açıklandı! Dünyaya meteor çarpacak mı? İşte Nasa'nın meteor çarpması için verdiği yeni tarih...
- Cristiano Ronaldo'da corona virüsü için anlamlı hareket!
- Transferi duyurdular! Fenerbahçe Rony Lopes'i istiyor ama...
- Corona virüsü önlemleri kapsamında THY'den yeni karar! Dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durduruldu.
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferi duyurdular! Fenerbahçe Rony Lopes'i istiyor ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.