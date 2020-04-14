Transferi duyurdular! Fenerbahçe Rony Lopes'i istiyor ama...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor... Kısa süre önce gündemine Rony Lopes'i aldığı aktarılan sarı lacivertliler için yeni bir gelişme yaşandı.

Besoccer.com adlı internet sitesinde yer alan haberde; Fenerbahçe ve Marsilya'nın yıldız futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için kulübe kiralama teklifi yaptığı ve beklemeye geçtiği aktarıldı.

LOPETEGUI ONU DÜŞÜNMÜYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui'nin Lopes'i gelecek sezon için kadrosunda düşünmüyor. Öte yandan Lopes'in de İspanya'daki kariyerine son vermek istediği ifade edildi.

SEVILLA GÖNDERECEK AMA...

Öte yandan Sevilla, yıldız ismi göndermek istiyor ancak tek şartla... 2019-20 sezonunda 25 milyon euro bonservis ödenen futbolcudan para kazanmak isteyen İspanyol temsilcisi, kiralık göndermeyi düşünmüyor.

RONY LOPES KİMDİR?

28 Aralık 1995'te Brezilya'nın Belem şehrinde dünyaya gelen futbolcu, Portekiz kimliği taşımakta. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen Lopes, sağ ve sol kanatta görev alırken, orta sahanın göbeğinde de alternatif olarak değerlendirilebiliyor.

Kariyerine Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısında başlayan Lopes, daha sonra Manchester City altyapısına transfer olurken, A takıma kadar yükseldi.

Lille'de kiralık oynamasının ardından Monaco'ya 12 milyon euro bedelle transferi gerçekleşen Lopes, 2019-20 sezonunda 25 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olmuştu.

Lopes, bu sezon Sevilla formasıyla toplamda 13 müsabakada rol alırken 638 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.