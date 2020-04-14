Son dakika: Transferi duyurdular! Fenerbahçe Rony Lopes'i istiyor ama...  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Duyurdular! Fenerbahçe onu istiyor ama...

Transferi duyurdular! 'i istiyor ama...

Transferi duyurdular! Fenerbahçe Rony Lopes'i istiyor ama...

'de son dakika gelişmesi... Corona virüsü  (koronavirüsü) nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına devam eden sarı lacivertlilerin, gündemine Sevilla'da forma giyen 'i aldığı iddia edilmişti. Besoccer.com adlı internet sitesinde yayınlanan haberde, Fenerbahçe'ye bu transferde rakip çıktığı belirtilirken, İspanyol ekibinin oyunu için son kararını verdiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de hareketliliği sürüyor... Kısa süre önce gündemine 'i aldığı aktarılan sarı lacivertliler için yeni bir gelişme yaşandı.

Besoccer.com adlı internet sitesinde yer alan haberde; Fenerbahçe ve Marsilya'nın yıldız futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için kulübe kiralama teklifi yaptığı ve beklemeye geçtiği aktarıldı.

LOPETEGUI ONU DÜŞÜNMÜYOR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui'nin Lopes'i gelecek sezon için kadrosunda düşünmüyor. Öte yandan Lopes'in de İspanya'daki kariyerine son vermek istediği ifade edildi.

SEVILLA GÖNDERECEK AMA...

Öte yandan Sevilla, yıldız ismi göndermek istiyor ancak tek şartla... 2019-20 sezonunda 25 milyon euro bonservis ödenen futbolcudan para kazanmak isteyen İspanyol temsilcisi, kiralık göndermeyi düşünmüyor.

RONY LOPES KİMDİR?

28 Aralık 1995'te Brezilya'nın Belem şehrinde dünyaya gelen futbolcu, Portekiz kimliği taşımakta. Sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen Lopes, sağ ve sol kanatta görev alırken, orta sahanın göbeğinde de alternatif olarak değerlendirilebiliyor.

Kariyerine Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısında başlayan Lopes, daha sonra Manchester City altyapısına transfer olurken, A takıma kadar yükseldi.

Lille'de kiralık oynamasının ardından Monaco'ya 12 milyon euro bedelle transferi gerçekleşen Lopes, 2019-20 sezonunda 25 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olmuştu.

Lopes, bu sezon Sevilla formasıyla toplamda 13 müsabakada rol alırken 638 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 15:00
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Transferi duyurdular! Fenerbahçe Rony Lopes'i istiyor ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA