Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye teknik direktör mesajı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yeni hocanın kim olacağı merak konusu olmuştu. Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve takımın efsane isimleri arasına adını yazdıran 'Nöbetçi golcü' lakaplı Semih Şentürk, sarı-lacivertli takıma teknik direktör adayını açıkladı. Ajansspor'a konuşan Semih Şentürk, ''Fenerbahçe yerli hoca alacaksa en uygun isim Abdullah Avcı olur'' dedi.

''EN MODERN ANTRENÖR ABDULLAH AVCI'DIR''

Abdullah Avcı ile ilgili olarak Semih Şentürk, "Fenerbahçe, Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net." ifadelerinde bulunarak mesaj gönderdi.

Fenerbahçe yönetimi daha önce Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirmiş ancak taraftarın tepki göstermesiyle vazgeçmişti.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yedek kulübesinden gelerek attığı gollerle 'Nöbetçi golcü' lakabını alan Semih Şentürk Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2007-2008 sezonunda 27 maçta 17 gol atarak kariyerindeki ilk ve tek gol krallığını elde etmişti. Semih Şentürk Fenerbahçe döneminde 266 maçta 84 gol 53 asistlik performans ortaya koymuştu.



