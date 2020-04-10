Pazartesi kargoda - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Pazartesi kargoda

Pazartesi kargoda

Pazartesi kargoda

Yönetim kurulu üyesi Danabaş, 65 yaş üstü kulüp üyeleri için hazırlanan destek kolilerini pazartesi günü göndermeye başlayacaklarını duyurdu. Danabaş, ", ve voleybolda sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza bu koliler iletilecektir. Ulaşamadığımız üyeler varsa kulüple irtibata geçsinler" diye konuştu.

Yönetim kurulu üyesi Danabaş, 65 yaş üstü kulüp üyeleri için hazırlanan destek kolilerini pazartesi günü göndermeye başlayacaklarını duyurdu. Danabaş, ", ve voleybolda sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza bu koliler iletilecektir. Ulaşamadığımız üyeler varsa kulüple irtibata geçsinler" diye konuştu.
  1. 10.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pazartesi kargoda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA