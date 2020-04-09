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09 Nisan 2020, Perşembe
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’tan F.Bahçe’ye davet

Corinthians’tan F.Bahçe’ye davet

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilmesiyle birlikte kulüpler, taraftarlarının dikkatini çekmeye çalışıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilmesiyle birlikte kulüpler, taraftarlarının dikkatini çekmeye çalışıyor. ekibi da 'yi düelloya çağırdı. Amaç taraftarların katılımını ölçmek. Turnuvada kazananlar anket oylarıyla belirleniyor.
  1. 9.4.2020
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