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09 Nisan 2020, Perşembe
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65 yaş üstü üyelere gıda kolisi

65 yaş üstü üyelere gıda kolisi

Sarı-lacivertli futbolcuların 'yaşlı ve ihtiyaç sahibi' ailelere gıda desteği kampanyasına 5 milyon TL bağışlamasının ardından de harekete geçti.

Sarı-lacivertli futbolcuların 'yaşlı ve ihtiyaç sahibi' ailelere gıda desteği kampanyasına 5 milyon TL bağışlamasının ardından de harekete geçti. Sarı-lacivertli yönetim, 65 yaş ve üstü 5 binin üzerinde kongre üyesine gıda yardımı yapacak. Koliler, tespit edilen üyelere Getir firması aracılığı ile ulaştırılacak.
  1. 9.4.2020
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