Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! Vedat Muriç derken...
Bu sezon beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe gösterdiği performansla taraftarını üzdü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını da başlattı. Bu doğrultuda İngiliz ekibi Derby County, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için yüksek bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Finansal Fair Play kıskacı yüzünden transfer yapmakta güçlük çeken ve eli kolu bağlanan Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu piyangosu... Geçtiğimiz transfer döneminde genç yıldız adayı için sarı-lacivertli takımın kapısını çalan Derby Couny transferden vazgeçmiş değil.
İngiltere'de yayım yapan Derbytelegraph'ın haberine göre Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship Lig ekibi Derby County, sarı lacivertlilerin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldı.
FERDİ'YE 13 MİLYON STERLİN!
Haberde, Derby'nin Ferdi için ocak ayında 4,5 milyon Sterlin tutarında bir teklif yapıldığı ancak bu teklifin sarı lacivertliler tarafından reddedildiği belirtilirken yeni teklifin 13 milyon Sterlin olacağı vurgulandı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.
Fenerbahçe'nin 2018'in Temmuz ayında Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1,4 milyon Euro'ya transfer etiği 20 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maçta görev alıp 4 gol attı ve 3 asist yaptı.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 19:41
- EBA TV izle! EBA TV frekansları MEB EBA TV nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri internet canlı yayını izle
- Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...
- Rıza Çalımbay gündemi değerlendirdi!
- İşte Florya'da yapılan testin perde arkasında yaşananlar!
- Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ı Fenerbahçe kadrosuna katıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! Vedat Muriç derken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.