Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! Vedat Muriç derken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! Vedat Muriç derken...

'nin yıldızına çılgın teklif! Vedat Muriç derken...

Fenerbahçe'nin yıldızına çılgın teklif! Vedat Muriç derken...

Bu sezon beklentileri karşılayamayan gösterdiği performansla taraftarını üzdü. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada takımlar gelecek sezon için çalışmalarını da başlattı. Bu doğrultuda İngiliz ekibi , Fenerbahçe'nin genç yıldızı için yüksek bir teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

kıskacı yüzünden yapmakta güçlük çeken ve eli kolu bağlanan 'ye piyangosu... Geçtiğimiz transfer döneminde genç yıldız adayı için sarı-lacivertli takımın kapısını çalan Derby Couny transferden vazgeçmiş değil.

İngiltere'de yayım yapan Derbytelegraph'ın haberine göre Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Lig ekibi , sarı lacivertlilerin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldı.

FERDİ'YE 13 MİLYON STERLİN!
Haberde, Derby'nin Ferdi için ocak ayında 4,5 milyon Sterlin tutarında bir teklif yapıldığı ancak bu teklifin tarafından reddedildiği belirtilirken yeni teklifin 13 milyon Sterlin olacağı vurgulandı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.

Fenerbahçe'nin 2018'in Temmuz ayında ekibi NEC Nijmegen'den 1,4 milyon Euro'ya transfer etiği 20 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maçta görev alıp 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 19:41
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