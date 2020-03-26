Emre Belözoğlu'ndan "Evde kal" mesajı!

Corona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu da destek verdi. Tecrübeli futbolcu, kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda şu ifadelere yer verdi:

Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Bir sporcu olarak da takımımızın bana vermiş olduğu programı evimde uygulamaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun. İnşallah ülkemiz kısa süre içerisinde bu süreci atlatacaktır. Sağlık Bakanlığı'mızın ve devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Sizlere bir kez daha ricam, evlerinizde kalın. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.