Emre Belözoğlu'ndan "Evde kal" mesajı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'ndan "Evde kal" mesajı!

Emre Belözoğlu'ndan "Evde kal" mesajı!

'nin kaptanı , corona virüsüne tedbir amaçlı başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Yıldız futbolcu sarı-lacivertli kulübün hesabından yayınlanan açıklamasında, "Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Bir sporcu olarak da takımımızın bana vermiş olduğu programı evimde uygulamaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın. ’mızın ve devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız" dedi.

Corona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına kaptanı da destek verdi. Tecrübeli futbolcu, kulübün hesaplarından yayınlanan videoda şu ifadelere yer verdi:

Bizler de bu dönemi evimizde ailemizle geçiriyoruz. Bir sporcu olarak da takımımızın bana vermiş olduğu programı evimde uygulamaya çalışıyorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalın. Zorunlu haller dışında evinizden çıkmayın. Eğer çıkmanız gerekiyorsa sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun. İnşallah ülkemiz kısa süre içerisinde bu süreci atlatacaktır. 'mızın ve devletimizin uyarılarını dikkate almalıyız. Sizlere bir kez daha ricam, evlerinizde kalın. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.

  1. 26.03.2020
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