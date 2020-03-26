Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Taburcu edildi

Fenerbahçe Kulübü, Milli Takım kampından dönen milli boksör Serhat Güler'de corona virüsü bulgularına rastlandığını ancak hastanede yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıklamış ve sporcunun hastahanede müşade altında tutulacağını duyurmuştu.

Güler'in son durumuyla alakalı resmi site üzerinden bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, "İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan milli boksörümüz, kulübümüzün sporcusu Serhat Güler, yeniden testte sonuçlarının negatif çıkması sonucu hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.