Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Taburcu edildi
Fenerbahçe Kulübü, corona virüsü testlerinde pozitif bulgulara rastlanılan milli boksör Serhat Güler'e yeniden yapılan testte sonuçların negatif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Milli Takım kampından dönen milli boksör Serhat Güler'de corona virüsü bulgularına rastlandığını ancak hastanede yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıklamış ve sporcunun hastahanede müşade altında tutulacağını duyurmuştu.
Güler'in son durumuyla alakalı resmi site üzerinden bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, "İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan milli boksörümüz, kulübümüzün sporcusu Serhat Güler, yeniden testte sonuçlarının negatif çıkması sonucu hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.
- 26.03.2020
- Güncelleme: 26.03.2020 21:27
- Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Taburcu edildi
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