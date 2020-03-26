Fenerbahçe'den Serhat Güler için corona virüsü açıklaması! Taburcu edildi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'den açıklaması! Taburcu edildi

Fenerbahçe'den Serhat Güler açıklaması! Taburcu edildi

Kulübü, testlerinde pozitif bulgulara rastlanılan 'e yeniden yapılan testte sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Kulübü, kampından dönen 'de bulgularına rastlandığını ancak hastanede yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıklamış ve sporcunun hastahanede müşade altında tutulacağını duyurmuştu.

Güler'in son durumuyla alakalı resmi site üzerinden bir açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, "İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan milli boksörümüz, kulübümüzün sporcusu Serhat Güler, yeniden testte sonuçlarının negatif çıkması sonucu hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 21:27
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