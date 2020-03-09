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09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Muriç'e dev talip! 20 milyon euro...

Lazio'nun Muriç ısrarı sürüyor

Lazio'nun Muriç ısrarı sürüyor

ve Kosova 'nda gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 'e A ekibi Lazio'nun ilgisi sürüyor. Mavi-beyazlıların sportif direktörü Igli Tare'nin, Muriç'i birkaç sezondur izlediği ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı öğrenildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'nin sezon başında 'dan kadrosuna kattığı 'le ilgili iddialarına bir yenisi daha eklendi. A'da şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'nun, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin birkaç sezondur Vedat Muriç'i takip ettiği ileri sürüldü.

Haberde ayrıca, Lazio ile birlikte devi Tottenham'ın da Muriç'i gündemine aldığı belirtildi. Arnavut vatandaşı olan Tare'nin, Kosovalı golcüyle aynı dili konuşmasının avantaj olabileceği ve bu nedenle Lazio'nun transferde bir adım önde olduğu vurgulandı. Lazio'nun Muriç ransferinden olumsuz sonuç alması halinde rotasını 'nin Fransız forveti 'ya çevireceği iddia edildi.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Vedat Muriç için hem İtalyan, hem de İngiliz basınında bonservis bedeli olarak 20 milyon euro gösterildi. Fenerbahçe'nin oyuncuyu şu anda satmaya sıcak bakmamasından dolayı, Vedat Muriç'i satın almak isteyen kulübün en az 20 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

27 MAÇTA 21 GOLE KATKI VERDİ

Vedat Muriç bu sezon Fenerbahçe formasıyla 'de oynadığı 24 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Kosovalı golcü ile birlikte tüm kulvarlarda 27 maçta 15 gol attı, 6 asist yaptı.

  1. 09.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 19:34
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