Formayı çıkarın çıplak oynayın
Geçtiğimiz sezondan bu yana takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarları, dün futbolcuları hedef aldı, yönetime de ilk kez tepkiliydi.
Tarihinin en kötü dönemini yaşadığı geçtiğimiz sezondan bu yana takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı, dün çileden çıktı. Denizlispor ile 2-2 biten karşılaşma sırasında ve sonrasında futbolcula rı hedef alan 12. adam uzun süre, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratını yaptı. Birçok pozisyondan sonra futbolcuları ıslıklayan 12. adamın önceki Süper Lig karşılaşmalarına göre tribündeki sayısı da azdı.
12. ADAM İSYAN ETTİ
Sezon başından bu yana Süper Lig'de 39 bin 555 ortalamayla en fazla taraftara oynayan takım olan Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tribünlerden ağır eleştiriler aldı. Sarı-lacivertli taraftarların karşılaşmanın son bö lümlerinde yönetimi de hedef alan tezahüratları vardı. Tribünlerdeki taraftarların tepkisinin dışında sosyal medyada da taraftarların isyanı sürdü. Yönetim ve futbolcuların eleştirildiği binlerce tweet atıldı.
- 8.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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