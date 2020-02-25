Dünyanın diline düştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine tepki gösteren taraftarlarla kavga etmek için tribüne atlaması G.Saray'ın galibiyetinden daha çok konuşuldu. Dünyanın dört bir yanında televizyonlar, gazeteler ve internet siteleri Koç'un taraftarla kapışmasını manşetten duyurdu.

BFM TV (Fransa): Fenerbahçe Başkanı taraftarlarla savaşmak için aralarına daldı. France Football: F.Bahçe başkanı çıldırdı ve taraftarların arasına kavga etmek için atladı. L'Equipe (Fransa): Fenerbahçe başkanı destekçilerin arasına atladı. AlAireLibre (Şili): Başkan, kavga etmek için kendini VIP'in dışına attı. DigiSport (Romanya): Fenerbahçe başkanı taraftarları dövmek için tribüne atladı. InfoBAE (Arjantin): Türkiye'de skandal. Derbiyi kaybeden F.Bahçe'nin başkanı taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı. Ovacion (Uruguay): Fenerbahçe başkanının taraftarlarla kavga etmek için tribünden atlaması şok etti.

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."

AS (İSPANYA)

Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı."

MEDIO TIEMPO (İSPANYA)

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, istifa etmesini isteyen taraftarlarla kavga etti."

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

"Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti.

BE SOCCER (FRANSA)

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çılgına döndü ve taraftarlarla kavga etti."

WALFOOT (BELÇİKA)

"Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti."

MARCA (İSPANYA)

Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı... Taraftarlarla tartıştı!"

DEPORTES RCN (KOLOMBİYA)

"Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı."