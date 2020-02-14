Hasan Ali Kaldırım: Futbol oynamayı çok özlemişim
Uzun süren sakatlığının ardından kupada forma giyen Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü maçı öncesi birçok konu hakkında konuştu.
İşte Hasan'ın öne çıkan sözleri: "Futbol oynamayı özlemişim, kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum. Bir an önce takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray maçları öncesi her zaman çok konsantre olduğumuzu göstermiştik. Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Ankara'dan 3 puanla dönüp, Galatasaray'a karşı da taraftarımız önünde üstünlük sağlamak istiyoruz."
- 14.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Hasan Ali Kaldırım: Futbol oynamayı çok özlemişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.