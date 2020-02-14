Hasan Ali Kaldırım: Futbol oynamayı çok özlemişim

İşte Hasan'ın öne çıkan sözleri: "Futbol oynamayı özlemişim, kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum. Bir an önce takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray maçları öncesi her zaman çok konsantre olduğumuzu göstermiştik. Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Ankara'dan 3 puanla dönüp, Galatasaray'a karşı da taraftarımız önünde üstünlük sağlamak istiyoruz."