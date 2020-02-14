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14 Şubat 2020, Cuma
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: oynamayı çok özlemişim

Hasan Ali Kaldırım: Futbol oynamayı çok özlemişim

Uzun süren sakatlığının ardından kupada forma giyen , Ankaragücü maçı öncesi birçok konu hakkında konuştu.

İşte Hasan'ın öne çıkan sözleri: " oynamayı özlemişim, kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum. Bir an önce takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. maçları öncesi her zaman çok konsantre olduğumuzu göstermiştik. Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. 'dan 3 puanla dönüp, Galatasaray'a karşı da taraftarımız önünde üstünlük sağlamak istiyoruz."

  1. 14.2.2020
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