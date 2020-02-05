Hasan Ali gün sayıyor
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, geri sayıma geçti. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin sol beki, 21. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasına kadar hazır hale gelecek.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, geri sayıma geçti. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'nin sol beki, 21. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasına kadar hazır hale gelecek. Teknik heyetin şans vermesi halinde tecrübeli futbolcu, Alanya maçında forma giyecek.
- 5.2.2020
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