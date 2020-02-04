Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen listede yer almadı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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'de 'ye bildirilen listede yer almadı

Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen listede yer almadı

Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak, herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan 'la ilgili karar verildi. Kulübü, 28 yaşındaki futbolcuyu 'ye bildirilen listede yer vermedi.

'de , Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almadı. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde harcama limitleri sebebiyle takıma takviye yapmakta zorluk yaşamış ve oyuncu satışı gerçekleştirmek için yoğun çaba sarfetmişti. Oyuncu satışında öne çıkan isim olan Alper Potuk'un adı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'la anılmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Rizespor'a gitmeyi kabul etmeyince transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'de Alper Potuk 'ye bildirilen listede yer almadı. 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar resmi maça çıkamayacak.

TAMAMEN GÖZDEN ÇIKARILDI!
Fenerbahçe'de Alper Potuk'un listeye bildirilmemesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplere listelerinde en fazla 28 futbolcuya yer verme imkanı tanıyor. Sarı-lacivertli takımın TFF'ye bildirdiği listede 27 futbolcu bulunuyor ve listede 1 kişilik yer olmasına rağmen Alper Potuk'un girememesi tamamen gözden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

SAKATLIĞI DEVAM EDEN SADIK DA LİSTEDE YOK!
Sivasspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Sadık Çiftpınar da Fenerbahçe'nin bildirdiği listede yer almadı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette ve İstanbulspor'dan takıma dönen Allahyar da listeye dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesi...

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 19:01
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