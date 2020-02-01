Emre Bol: Gerekirse 10 kere VAR'a gidin
Süper Lig'in 20. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dev derbi öncesi A Spor yorumcusu Emre Bol, hakem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uyarılarda bulunan Bol, "Bu maç zaten gergin maç, gördüğünüzü çalın. Görmediyseniz, gerekirse 10 kere VAR'a gidin. Kim hak ettiyse maçı o kazansın." ifadelerini kullandı.
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