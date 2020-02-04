Yassine Benzia Fenerbahçe'yi bombaladı! "Sözü geçmiyor..." | Benzia Fenerbahçe hakkında ne dedi? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
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'yi bombaladı! "Sözü geçmiyor..."

Yassine Benzia Fenerbahçe'yi bombaladı! "Sözü geçmiyor..."

'nin eski futbolcusu , sarı lacivertlilerde oynadığı döneme ilişkin konuştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaptığı açıklamada, " Olympiakos ve Fenerbahçe gibi iki büyük takımda oynadım. Ancak oralarda başkan ve taraftarların isteği, teknik direktörden daha önemli görünüyor, teknik direktörün sözü geçmiyor." dedi. İşte o sözler..

Bir dönem forması giyen ancak istenilen performansı gösteremeyerek kadro dışı bırakılan , verdiği röportajda sarı lacivertliler için flaş ifadeler kullandı.

İşte Benzia'nın yaptığı olay açıklamalar;

"İNTİKAM HEVESİYLE DOLUYUM"
Dijon'a transferim iki taraf için de "Kazan-Kazan" demek. Genç oyuncuyum ve birçok maça çıktık. Ligue 1'de de, yurt dışında da tecrübem var. Dijon'a kalitemi göstermeye geldim, intikam hevesiyle doluyum.

"BAŞKAN VE TARAFTAR DİNLENİYOR"
Yurt dışında işler kolay değildi. Olympiakos ve Fenerbahçe gibi iki büyük takımda oynadım. Ancak oralarda başkan ve taraftarların isteği, teknik direktörden daha önemli görünüyor, teknik direktörün sözü geçmiyor. Ancak ben bu tecrübelerden dersler çıkardım. Ayrıca Şampiyonlar Ligi de oynadım, bu da beni geliştirdi.

"BENİ ÇOK İSTEDİLER"
Benim hedefim iyi bildiğim bir lige dönmekti, Ligue 1'e dönmek istedim. Dijon'da başkan, teknik direktör ve transferden sorumlu yönetici Larcier beni gerçekten çok istedi.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADIM"
Gazeteciler hep isimlerin etrafında dolanıyor, yeni Benzema'lar yaratma peşindeler. Benim ayaklarım yere basıyor, ne yapmam geerktiğini biliyorum. Belki kariyerimin başında beklentileri karşılayamadım ancak her tecrübemden ders çıkardım.

"HATALAR YAPTIM, DOĞRU"
Ben kadere inanıyorum, hatalar yaptığımı da kabul ediyorum ancak henüz 25 yaşındayım. Önümde 10 yıl daha var ve ne yapacağıma odaklanmış durumdayım.

  1. 04.02.2020
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