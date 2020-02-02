Tolga Ciğerci’ye tepki
Ersun Yanal'ın 11'de sürdüğü Tolga Ciğerci eleştirilerin odağında yer aldı.
Ersun Yanal'ın 11'de sürdüğü Tolga Ciğerci eleştirilerin odağında yer aldı. Tecrübeli isim, 45'de net bir pozisyon kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Uğurcan'ı geçemedi. 62'de yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.
- 2.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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