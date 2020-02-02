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02 Şubat 2020, Pazar
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’ye tepki

Tolga Ciğerci’ye tepki

Ersun Yanal'ın 11'de sürdüğü eleştirilerin odağında yer aldı.

Ersun Yanal'ın 11'de sürdüğü eleştirilerin odağında yer aldı. Tecrübeli isim, 45'de net bir pozisyon kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Uğurcan'ı geçemedi. 62'de yerini Emre Belözoğlu'na bıraktı.

  1. 2.2.2020
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