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02 Şubat 2020, Pazar
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Kalesini savunamıyor

Kalesini savunamıyor

Bu sezon 'de 20 maçın 15'inde gol yiyen F.Bahçe, karşısında da kalesini koruyamadı.

Bu sezon 'de 20 maçın 15'inde gol yiyen F.Bahçe, karşısında da kalesini koruyamadı. Öne geçmesine karşılık Sörloth ve Novak'a engel olamayan sarı-lacivertli ekip bu sezon kalesinde 23 gol gördü.
  1. 2.2.2020
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