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02 Şubat 2020, Pazar
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ve Emre cezalı

Gustavo ve Emre cezalı

 , 72 ve 90+7'de gördüğü nedeniyle atıldı. 5 Şubat'taki Kırklarelispor deplasmanında Gustavo yok.

, 72 ve 90+7'de gördüğü nedeniyle atıldı. 5 Şubat'taki Kırklarelispor deplasmanında Gustavo yok. Emre Belözoğlu ise ligdeki Alanya maçında cezalı olacak.
  1. 2.2.2020
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