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30 Ocak 2020, Perşembe
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Derby’den Rami atağı

Derby’den Rami atağı

göndermek istediği bir başka oyuncu . stoper için devrede. basını, Milan ve Sevilla kariyerli 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı, 'nun kadrosunda görmek istediği vurgulandı.

göndermek istediği bir başka oyuncu . stoper için devrede. basını, Milan ve Sevilla kariyerli 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı, 'nun kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Ancak henüz resmi teklif yok. 34 yaşındaki Adil Rami, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden teklifler aldığını, Ligue 1'e dönmesinin de ihtimaller arasında bulunduğunu dile getirmişti.

  1. 30.1.2020
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