Derby’den Rami atağı

Yönetimin göndermek istediği bir başka oyuncu Adil Rami. Fransız stoper için Derby County devrede. İngiliz basını, Milan ve Sevilla kariyerli 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı, Phillip Cocu'nun kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Ancak henüz resmi teklif yok. 34 yaşındaki Adil Rami, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden teklifler aldığını, Ligue 1'e dönmesinin de ihtimaller arasında bulunduğunu dile getirmişti.