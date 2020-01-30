Derby’den Rami atağı
Yönetimin göndermek istediği bir başka oyuncu Adil Rami. Fransız stoper için Derby County devrede. İngiliz basını, Milan ve Sevilla kariyerli 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı, Phillip Cocu'nun kadrosunda görmek istediği vurgulandı.
Yönetimin göndermek istediği bir başka oyuncu Adil Rami. Fransız stoper için Derby County devrede. İngiliz basını, Milan ve Sevilla kariyerli 34 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı, Phillip Cocu'nun kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Ancak henüz resmi teklif yok. 34 yaşındaki Adil Rami, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden teklifler aldığını, Ligue 1'e dönmesinin de ihtimaller arasında bulunduğunu dile getirmişti.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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