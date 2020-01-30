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30 Ocak 2020, Perşembe
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''Tek adres ''

''Tek adres Fenerbahçe''

'in menajeri , Futbolarena'ya konuştu. Canatar, Muriç'i Avrupa'nın iyi kulüplerinin takip etmesinin olağan bir şey olduğunu belirterek, "Soran kulüpleri, F.Bahçe'ye yönlendirdik. Vedat'ın transferini belirleyecek tek adres 'dir" dedi.

'in menajeri , Futbolarena'ya konuştu. Canatar, Muriç'i Avrupa'nın iyi kulüplerinin takip etmesinin olağan bir şey olduğunu belirterek, "Soran kulüpleri, F.Bahçe'ye yönlendirdik. Vedat'ın transferini belirleyecek tek adres 'dir" dedi.

  1. 30.1.2020
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