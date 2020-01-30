''Tek adres Fenerbahçe''
Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Futbolarena'ya konuştu. Canatar, Muriç'i Avrupa'nın iyi kulüplerinin takip etmesinin olağan bir şey olduğunu belirterek, "Soran kulüpleri, F.Bahçe'ye yönlendirdik. Vedat'ın transferini belirleyecek tek adres Fenerbahçe'dir" dedi.
Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Futbolarena'ya konuştu. Canatar, Muriç'i Avrupa'nın iyi kulüplerinin takip etmesinin olağan bir şey olduğunu belirterek, "Soran kulüpleri, F.Bahçe'ye yönlendirdik. Vedat'ın transferini belirleyecek tek adres Fenerbahçe'dir" dedi.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
''Tek adres Fenerbahçe'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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