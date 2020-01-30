Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Futbolarena'ya konuştu. Canatar, Muriç'i Avrupa'nın iyi kulüplerinin takip etmesinin olağan bir şey olduğunu belirterek, "Soran kulüpleri, F.Bahçe'ye yönlendirdik. Vedat'ın transferini belirleyecek tek adres Fenerbahçe'dir" dedi.