Fenerbahçe'nin derbi şifresi: Kontrollü güç
Sarı-lacivertliler öncelikle Trabzonspor’un hızını kesecek. Garry Rodrigues ve Ozan Tufan’ın getireceği toplarda Muriç+Kruse ile gol bulmaya çalışacak.
Fenerbahçe'de Trabzonspor derbisi öncesi galibiyet planı belli olmaya başladı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki en kritik virajda kontrollü bir oyunla maça başlayacak. Bordo-mavili ekibin, taraftar desteğiyle ilk dakikalarda uygulaması beklenen yoğun pres ve oyunu hızlandırma girişimi 'bol pas' yapılarak kırılacak. Kapılacak toplar en çabuk şekilde takımın süratli ikilisi Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'a aktarılacak. İki oyuncunun getireceği toplarla ilerideki Vedat Muriç ve Max Kruse gol arayacak.
3 İSME ÖZEL ÖNLEM
Teknik heyetin rakipten özel önlem alacağı oyuncular ise Alexander Sörloth ve Sosa olacak. Sörloth'u Serdar Aziz markaja alacak. Sosa'yı ise Luiz Gustavo kontrol edecek. Ayrıca sağ kanattan etkili bindirmeler yapan Joao Pereira'yı durdurmak için de Tolga Ciğerci, Dirar'a destek verecek. Trabzonspor'un kırmızı kart cezasına itiraz ettiği Nwakaeme'ye de oynaması halinde özel tedbir alınacak. Ersun Yanal, oyuncularından tribünler ve hakemle diyaloğa girmeden, sadece futbola odaklanmalarını istedi.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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