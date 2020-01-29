İşte Ali Palabıyık'ın Trabzonspor-Fenerbahçesi derbisi karnesi

Süper Lig'in 20. haftası zorlu bir derbiye sahne oluyor... Ligin köklü kulüplerinden olan aynı zamanda ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor, Akyazı'da karşı karşıya geliyor.

An itibarıyla son 4 maçını kazanan Fenerbahçe, topladığı 37 puanla 2. sırada yer alırken 35 puanlı takımlardan Trabzonspor 4. sırada yer alıyor. Cumartesi günü saat 20.00'da başlayacak karşılaşmada tecrübeli hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Peki Palabıyık'ın derbi karnesi nasıl? İşte detaylar...

Süper Lig'de şu ana dek 134 maç yöneten 38 yaşındaki Ali Palabıyık bu maçlarda 730 kez sarı kart çıkardı. Palabıyık 31 kez ikinci sarıdan kırmızı kart gösterirken 27 kez direkt kırmızı kartına başvurdu. Tecrübeli hakem Süper Lig kariyerinde 50 kez penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 maçın 4'ünü Ali Palabıyık yönetti. Bu maçların 5'i berabere biterken, diğer iki maçta taraflar birer kez kazandı. Ali Palabıyık, Kadıköy'de bu sezon oynanan maçın da VAR hakemiydi.

Palabıyık , Trabzonspor geçen sezon 7. Haftadaki 4-2 kazanılan Kasımpaşa maçı ile 26. Haftada 1-0 galibiyetle sonuçlanan Erzurumspor maçının hakemliğini üstlenmişti.

Hakem Palabıyık, Trabzonspor'un toplamda 19 maçını yönetti. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 9 kez galibiyete ulaşırken 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sonlandı.

İşte sezonlara göre Trabzonspor'un Palabıyık ile çıktığı maç sayısı ve sonuçlar;

2019-20 (Devam ediyor)

3 maç 1 galibiyet 2 beraberlik

2018-19

2 maç 2 galibiyet

2017-18

3 maç 2 galibiyet 1 beraberlik

2016-17

5 maç 3 mağlubiyet 2 beraberlik

2015-16

3 maç: 2 galibiyet 1 mağlubiyet

2014-15

4 Maç: 1 mağlubiyet 2 galibiyet 1 beraberlik

2013-14

1 maç: 1 mağlubiyet

Ali Palabıyık bu sezon Fenerbahçe'nin de 3 maçını yönetirken sarı-lacivertliler bu karşılaşmalardan 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Öte yandan Palabıyık'ın kariyerinde en çok maçını yönettiği takım ise 28 kez ile Fenerbahçe. Bu karşılaşmalarda sarı lacivertliler 16 kez galip gelirken 4 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Palabıyık 11 kez kırmızı kartına başvururken 11 kez de sarı lacivertliler lehine penaltı noktasını gösterdi.

38 yaşındaki hakem Trabzonspor'un toplam 22 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 9 galibiyet alırken 6 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Palabıyık, Trabzonspor'a 4 kez kırmızı kart gösterirken 2 kez de bordo mavililer lehine penaltı verdi.