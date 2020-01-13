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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Zajc için ilgi mektubu

Zajc için ilgi mektubu

, için '' yani 'ilgi mektubu' yollayıp, 'den sağlık raporlarını istedi. ekibinin, sağlık durumuna göre oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi.

, için '' yani 'ilgi mektubu' yollayıp, 'den sağlık raporlarını istedi. ekibinin, sağlık durumuna göre oyuncu için resmi teklif yapacağı belirtildi. Bu arada Zajc bireysel antrenman ve kuvvet çalışmalarına başladı. 25 yaşındaki orta sahanın ayak bileğindeki sakatlığı büyük ölçüde iyileşti. Fenerbahçe, Zajc'ın satışından en az 3-5 milyon euro arasında bir gelir elde etmeyi planlıyor.

  1. 13.1.2020
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