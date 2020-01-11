Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Transferin hızlı takımı Galatasaray, stoper mevkisine öncelik verdi. Listesindeki yıldızlarla temaslarına devam eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak için devreye girdi.
11 Ocak 2020 Cumartesi 20:44
Güncelleme: 11.01.2020 20:44
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Transferde önceliği stoper bölgesine veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 2 sezondur gündemden düşmeyen transfer gözdesi için devreye girdiği kaydedildi.
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Sürpriz transfer iddiasını İtalyanlar duyururken, Sarı kırmızılıların, Roma forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Juan Jesus'u renklerine bağlamak istediği belirtildi.
Roma'nın genç yıldız adayı Mert Çetin için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın Roma'nın bir diğer stoperi Juan Jesus için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Sarı kırmızılıların, Jesus için Roma'ya kiralama teklifinde bulunduğu ancak 28 yaşındaki stoperin Serie A dışına çıkmak istemediği ve Fiorentina ya da Bologna'ya gitmek istediği vurgulandı.
JuanJesus için Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer sezonunda büyük uğraş vermiş, ancak dönemin şartlarına göre transfer gerçekleşmemişti. Jesus bu sezon sadece 3 lig maçında forma giyerken, 2 sarı kart gördü.