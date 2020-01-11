Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Transferin hızlı takımı Galatasaray, stoper mevkisine öncelik verdi. Listesindeki yıldızlarla temaslarına devam eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak için devreye girdi.
11 Ocak 2020 Cumartesi 20:44 Güncelleme: 11.01.2020 20:44
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu
Transferde önceliği stoper bölgesine veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 2 sezondur gündemden düşmeyen transfer gözdesi için devreye girdiği kaydedildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu

Sürpriz transfer iddiasını İtalyanlar duyururken, Sarı kırmızılıların, Roma forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Juan Jesus'u renklerine bağlamak istediği belirtildi.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu

Roma'nın genç yıldız adayı Mert Çetin için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın Roma'nın bir diğer stoperi Juan Jesus için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu
Sarı kırmızılıların, Jesus için Roma'ya kiralama teklifinde bulunduğu ancak 28 yaşındaki stoperin Serie A dışına çıkmak istemediği ve Fiorentina ya da Bologna'ya gitmek istediği vurgulandı.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin gözdesine kanca! İtalyanlar duyurdu

Juan Jesus için Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer sezonunda büyük uğraş vermiş, ancak dönemin şartlarına göre transfer gerçekleşmemişti. Jesus bu sezon sadece 3 lig maçında forma giyerken, 2 sarı kart gördü.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN