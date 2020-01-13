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13 Ocak 2020, Pazartesi
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, ile imzalıyor

Fenerbahçe, Burger King ile imzalıyor

ile hızlı servis restoran zinciri arasındaki sponsorluk anlaşması bugün imzalanacak. TAB Gıda anlaşma kapsamında Fenerbahçe'ye markasıyla sponsor olacak. 'ndaki imza törenine başkan 'un da katılması bekleniyor.

ile hızlı servis restoran zinciri arasındaki sponsorluk anlaşması bugün imzalanacak. TAB Gıda anlaşma kapsamında Fenerbahçe'ye markasıyla sponsor olacak. 'ndaki imza törenine başkan 'un da katılması bekleniyor.

  1. 13.1.2020
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