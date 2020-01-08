Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Uzun süren sakatlığı sonrası Fenerbahçe formasına yeniden kavuşan başarılı orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, sarı lacivertlilerin Antlaya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tolga, "Gerekirse Fenerbahçe'de boş sözleşmeye imza atarım" dedi... İşte o açıklamalar
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, sarı lacivertlilerin Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tolga, Fenerbahçe'ye transferine dair açıklamalarda bulunurken, kariyerine sarı lacivertlilerde devam etmek istediğini duyurdu.
Tolga Ciğerci'nin aktardıklarından kesitler şu şekilde;
"Kampımız çok iyi geçiyor, kendimizi iyi hazırlıyoruz. İnşallah 2020'ye iyi başlayacağız. Her şey iyi olur inşallah. Her gün iyi çalışıyorum. Esktra çalışmalar da yapıyorum. Sakatlıkığımz zordu kolay değildi, Ali Koç başkanım, hocalarım, doktorlarımız bana o kadar çok destek verdiler ki o kötü günlerden iyi çıkabildim."
"5 AY SONRA..."
"Sözleşmemin bitmesine 5 aylık bir süreç var. Ben bu sürede takımım için elimden geleni yapmak istiyorum. Ondan sora her şey kendiliğinden gelir. O zaman oturur konuşuruz. Fenerbahçe'nin benim içi yeri ayrı. Bana kötü günümde sahip çıktılar. Burda da çok mutluyum. Şampiyon olmak istiyoruz benim de tek hedefim bu."
"En çok takılmayı sevdiğim oyuncu Mehmet Ekici, onun yanında diğer arkadaşlarımla da iyi anlaşıyorum sıkıntı yaşamadım kimseyle."
"BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATARIM"
"Benim bir hedefim var; Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni en kötü günlerimde çaresiz bırakmadı; gerekirse Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım"
- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 14:33
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Fenerbahçe hazırlıklarını 3 eksikle sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Dost Sezon bitecek Fener hala eksik. Bunun sorumlusu kim?
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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