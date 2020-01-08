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08 Ocak 2020, Çarşamba
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'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım

Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım

Uzun süren sakatlığı sonrası formasına yeniden kavuşan başarılı orta saha oyuncusu , sarı lacivertlilerin Antlaya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tolga, "Gerekirse 'de boş sözleşmeye imza atarım" dedi... İşte o açıklamalar

'nin başarılı orta saha oyuncusu , sarı lacivertlilerin Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tolga, 'ye transferine dair açıklamalarda bulunurken, kariyerine sarı lacivertlilerde devam etmek istediğini duyurdu.

Tolga Ciğerci'nin aktardıklarından kesitler şu şekilde;

"Kampımız çok iyi geçiyor, kendimizi iyi hazırlıyoruz. İnşallah 2020'ye iyi başlayacağız. Her şey iyi olur inşallah. Her gün iyi çalışıyorum. Esktra çalışmalar da yapıyorum. Sakatlıkığımz zordu kolay değildi, başkanım, hocalarım, doktorlarımız bana o kadar çok destek verdiler ki o kötü günlerden iyi çıkabildim."

"5 AY SONRA..."

"Sözleşmemin bitmesine 5 aylık bir süreç var. Ben bu sürede takımım için elimden geleni yapmak istiyorum. Ondan sora her şey kendiliğinden gelir. O zaman oturur konuşuruz. Fenerbahçe'nin benim içi yeri ayrı. Bana kötü günümde sahip çıktılar. Burda da çok mutluyum. Şampiyon olmak istiyoruz benim de tek hedefim bu."

"En çok takılmayı sevdiğim oyuncu , onun yanında diğer arkadaşlarımla da iyi anlaşıyorum sıkıntı yaşamadım kimseyle."

"BOŞ SÖZLEŞMEYE İMZA ATARIM"

"Benim bir hedefim var; Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum. Fenerbahçe, beni en kötü günlerimde çaresiz bırakmadı; gerekirse Fenerbahçe için boş sözleşmeye de imza atarım"

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 14:33
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