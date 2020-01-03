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03 Ocak 2020, Cuma
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Kombineler bugün satışta

Kombineler bugün satışta

'nin ikinci yarı satışı bugün başlıyor. Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra www.passo.com.tr web sitesi üzerinden de online kombine işlemleri gerçekleştiriliyor.

'nin ikinci yarı satışı bugün başlıyor. Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra www.passo.com.tr web sitesi üzerinden de online kombine işlemleri gerçekleştiriliyor. F.Bahçe'nin resmi sitesinden de başvurularla ilgili detaylı bilgiler verilirken, kombine kartlar için taksit imkanları da sunuluyor.

  1. 3.1.2020
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