Kombineler bugün satışta
Fenerbahçe'nin ikinci yarı kombine satışı bugün başlıyor. Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra www.passo.com.tr web sitesi üzerinden de online kombine işlemleri gerçekleştiriliyor.
Fenerbahçe'nin ikinci yarı kombine satışı bugün başlıyor. Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkezinin yanı sıra www.passo.com.tr web sitesi üzerinden de online kombine işlemleri gerçekleştiriliyor. F.Bahçe'nin resmi sitesinden de başvurularla ilgili detaylı bilgiler verilirken, kombine kartlar için taksit imkanları da sunuluyor.
- 3.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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