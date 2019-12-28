İdmanlar şen şakrak sürüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri İdmanlar şen şakrak sürüyor

İdmanlar şen şakrak sürüyor

İdmanlar şen şakrak sürüyor

F.Bahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

F.Bahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Kazanan takım yandaki zafer pozunu verdi. Sarılacivertli takım, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Rize yolculuğuna başlayacak.
  1. 28.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdmanlar şen şakrak sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN