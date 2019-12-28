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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Adil Rami 34 yaşında

Adil Rami 34 yaşında

Sezon başında Olimpik Marsilya'dan transfer edilen Adil Rami, 34 yaşına girdi. Yönetim, tecrübeli oyuncu için kulübün twitter hesabından, "Mutlu yıllar Adil Rami" mesajını paylaştı. Fenerbahçe'de henüz beklentileri karşılayamayan Rami, Süper Lig'de sadece 1 maçta ve 45 dakika sahada kalırken, kupada ise 3 karşılaşmada şans buldu.

Sezon başında Olimpik Marsilya'dan transfer edilen Adil Rami, 34 yaşına girdi. Yönetim, tecrübeli oyuncu için kulübün twitter hesabından, "Mutlu yıllar Adil Rami" mesajını paylaştı. Fenerbahçe'de henüz beklentileri karşılayamayan Rami, Süper Lig'de sadece 1 maçta ve 45 dakika sahada kalırken, kupada ise 3 karşılaşmada şans buldu.
  1. 28.12.2019
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