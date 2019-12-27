Ankara’da sarı-lacivert rüzgarı
Başkent'te tura çıkan başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ardından Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i de ziyaret etti.
Başkent'te tura çıkan başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ardından Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i de ziyaret etti. Burak Çağlayan ile Sertaç Komsuoğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'le de makamında bir araya geldi. Her iki ziyaretin de oldukça samimi bir ortamda geçtiği açıklandı.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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