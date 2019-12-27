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27 Aralık 2019, Cuma
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’da sarı-lacivert rüzgarı

Ankara’da sarı-lacivert rüzgarı

Başkent'te tura çıkan başkan ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ardından Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i de ziyaret etti.

Başkent'te tura çıkan başkan ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ardından Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i de ziyaret etti. Burak Çağlayan ile Sertaç Komsuoğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'le de makamında bir araya geldi. Her iki ziyaretin de oldukça samimi bir ortamda geçtiği açıklandı.

  1. 27.12.2019
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