Ankara’da sarı-lacivert rüzgarı

Başkent'te tura çıkan başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in ardından Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i de ziyaret etti. Burak Çağlayan ile Sertaç Komsuoğlu, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'le de makamında bir araya geldi. Her iki ziyaretin de oldukça samimi bir ortamda geçtiği açıklandı.