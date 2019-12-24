Derbi canavarı

Tek yenilgi 5 Şubat 2018'de 3-1'lik skorla Beşiktaş'tan alındı. G.Saray'a karşı da önemli bir seri yakalayan Kanarya, ezeli rakibine ligde 5 yıldır kaybetmiyor. Son olarak 18 Ekim 2014'te Türk Telekom'da 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonraki 10 randevuda 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı. F.Bahçe, Kadıköy'de ise rakiplerine gün göstermiyor. Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'a 15 yıldır (11 galibiyet, 7 beraberlik), G.Saray'a ise 20 yıldır (15 galibiyet, 8 beraberlik) yenilmiyor.

PFDK'DAN IHTAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin kupada ilk kez gerçekleşmesinden dolayı F.Bahçe'ye ihtar cezası verdi.