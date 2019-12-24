Derbi canavarı
Beşiktaş'ı 3-1 yenen F.Bahçe derbilerdeki üstünlüğünü devam ettirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 4 yılda G.Saray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 17 derbide sadece 1 kez mağlup olurken; 5 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
Tek yenilgi 5 Şubat 2018'de 3-1'lik skorla Beşiktaş'tan alındı. G.Saray'a karşı da önemli bir seri yakalayan Kanarya, ezeli rakibine ligde 5 yıldır kaybetmiyor. Son olarak 18 Ekim 2014'te Türk Telekom'da 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonraki 10 randevuda 3 galibiyet, 7 beraberlik aldı. F.Bahçe, Kadıköy'de ise rakiplerine gün göstermiyor. Sarı-lacivertliler, evinde Beşiktaş'a 15 yıldır (11 galibiyet, 7 beraberlik), G.Saray'a ise 20 yıldır (15 galibiyet, 8 beraberlik) yenilmiyor.
PFDK'DAN IHTAR
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin kupada ilk kez gerçekleşmesinden dolayı F.Bahçe'ye ihtar cezası verdi.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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