Fenerbahçe'de şok! Ozan Tufan tehlikesi kapıda

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyetin sahibi oldu ve zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan sahada basmadık yer bırakmazken uzaktan attığı müthiş golle performansını taçlandırdı. Genç futbolcunun bu yükselişi Fenerbahçe camiasında büyük bir sevinçle karşılanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekipte Ozan Tufan tehlikesi kapıya dayandı. İşte 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'deki son durumu ve kapıda bekleyen o tehlike...
23 Aralık 2019 Pazartesi 23:09
Güncelleme: 23.12.2019 23:09
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla göz doldurdu.
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24 yaşındaki futbolcu, orta sahada oldukça çalışkan bir görüntü çizerken, uzaktan yaptığı vuruşla Karius'u avladı ve galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.
Fenerbahçe formasıyla bir dönem U21 kadrosuna gönderilen Ozan Tufan, Alanyaspor'a kiralanmış ve adeta yeniden doğmuştu.
Sergen Yalçın kendi deyimiyle, Ozan Tufan'a futbolu yeniden hatırlatmış ve Alanyaspor'da oynadığı futbolla yeniden Fenerbahçe'ye dönmüştü.
Yaz transfer sezonunda sarı-lacivertli takıma dönen genç futbolcu, adeta yeni bir transfer gibi karşılandı.