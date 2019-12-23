Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe dev derbi maçında Beşiktaş'ı Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip özellikle mücadelenin ilk yarısında rakibini sürklase ederken, karşılaşmada iki yıldız futbolcu gösterdiği performansla Galatasaray'ı pişman etti. Bu isimlerin oynadıkları futbol sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 20:15 Güncelleme: 23.12.2019 20:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





