Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe dev derbi maçında Beşiktaş'ı Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriç'in golleriyle 3-1 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip özellikle mücadelenin ilk yarısında rakibini sürklase ederken, karşılaşmada iki yıldız futbolcu gösterdiği performansla Galatasaray'ı pişman etti. Bu isimlerin oynadıkları futbol sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
23 Aralık 2019 Pazartesi 20:15 Güncelleme: 23.12.2019 20:24
Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 gibi net bir skorla yendi.
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Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Kruse, Ozan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü Atiba'dan geldi.

Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular
Birçok sakat oyuncusu bulunan Ersun Yanal Rodrigues'in yokluğunda sol açıkta Tolga Ciğerci'yi oynattı.
Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular
Sarı Lacivertli ekipte performansı ile taraftarı mest eden oyuncuların en başında Ozan Tufan, Vedat, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz geliyor.
Galatasaray'ı pişman eden ikili! Derbi maçına damga vurdular

TOLGA CİĞERCİ'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Tolga Ciğerci uzun bir sakatlık döneminden sonra müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi.
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