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16 Aralık 2019, Pazartesi
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VAR'a takıldı

VAR'a takıldı

’nin 5’te ile bulduğu golde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR ‘karar doğru’ dedi.

Nefes kesen karşılaşmada VAR yine devredeydi. Maçın 5. dakikasında atağında Ozan'ın pasında Garr topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem pozisyon sonuçlanınca ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinde kararın doğru olduğu açıklandı. Sivasaspor'un 32'de ve 59'da Emre Kılınç ile attığı iki gol de VAR odasında radara alındı. İncelemelerin ardından görüntülü olarak iki pozisyonun da temiz olduğu açıklandı.
  1. 16.12.2019
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