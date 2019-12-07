Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Sorun çözüldü
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, farklı Gençlerbirliği galibiyetiyle gol sorununu çözdüklerini söyledi. "Ne kadar eleştirilsek de, istatistiklerle başlamak zorundayım" diyen Yanal, "5 gol attık, 6-7-8 de olabilirdi. Yaklaşık 30 şut var, ceza sahasında büyük aksiyon var. Haklılığımızı ya da oyunumuzu kanıtlayacağımız tek şey var, o da gol" dedi.
Gol bulmakta sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Gol beklentisini sonuca çevirmekti. Umarım bunu en kısa sürede çevireceğiz" yorumunu yaptı.
ŞANS BULACAKLAR
Maçta sonradan girip gol atan Ferdi'ye daha çok şans vereceğinin altını çizen Ersun Yanal, "Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar. Doğru hasat, doğru zaman, doğru yerde, en iyisini yaparak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu oyunla şampiyonluğa gideceklerini vurgulayan başarılı hoca, "F.Bahçe futbol için oynuyor, doğruları yapmaya devam ediyor. Taraftarımızın beklediği oyunu ortaya koymak ve bu oyunla zirvede kalarak şampiyon olmak bizim en büyük hedefimiz" diye konuştu.
"ÇOK GERİ YASLANDIK"
Gençlerbirliği ile 4 maç sonra yenilgiyle tanışan Hamza Hamzaoğlu, "Golü bulduk fakat skoru korumak için geriye çekildik. F.Bahçe'nin istediği oyunu oynamaya başladık. Birçok şeyi yapamadık" değerlendirmesini yaptı.
- 7.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Sorun çözüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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