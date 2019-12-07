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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de : Sorun çözüldü

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Sorun çözüldü

Fenerbahçe Teknik Direktörü , farklı galibiyetiyle gol sorununu çözdüklerini söyledi. "Ne kadar eleştirilsek de, istatistiklerle başlamak zorundayım" diyen Yanal, "5 gol attık, -8 de olabilirdi. Yaklaşık 30 şut var, ceza sahasında büyük aksiyon var. Haklılığımızı ya da oyunumuzu kanıtlayacağımız tek şey var, o da gol" dedi.

Gol bulmakta sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Gol beklentisini sonuca çevirmekti. Umarım bunu en kısa sürede çevireceğiz" yorumunu yaptı.

ŞANS BULACAKLAR
Maçta sonradan girip gol atan Ferdi'ye daha çok şans vereceğinin altını çizen , "Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar. Doğru hasat, doğru zaman, doğru yerde, en iyisini yaparak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu oyunla şampiyonluğa gideceklerini vurgulayan başarılı hoca, "F.Bahçe futbol için oynuyor, doğruları yapmaya devam ediyor. Taraftarımızın beklediği oyunu ortaya koymak ve bu oyunla zirvede kalarak şampiyon olmak bizim en büyük hedefimiz" diye konuştu.

"ÇOK GERİ YASLANDIK"
ile 4 maç sonra yenilgiyle tanışan , "Golü bulduk fakat skoru korumak için geriye çekildik. F.Bahçe'nin istediği oyunu oynamaya başladık. Birçok şeyi yapamadık" değerlendirmesini yaptı.

  1. 7.12.2019
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