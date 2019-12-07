Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Sorun çözüldü

Gol bulmakta sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Gol beklentisini sonuca çevirmekti. Umarım bunu en kısa sürede çevireceğiz" yorumunu yaptı.

ŞANS BULACAKLAR

Maçta sonradan girip gol atan Ferdi'ye daha çok şans vereceğinin altını çizen Ersun Yanal, "Tolgay, Ferdi, daha çok zaman alacaklar. Doğru hasat, doğru zaman, doğru yerde, en iyisini yaparak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu oyunla şampiyonluğa gideceklerini vurgulayan başarılı hoca, "F.Bahçe futbol için oynuyor, doğruları yapmaya devam ediyor. Taraftarımızın beklediği oyunu ortaya koymak ve bu oyunla zirvede kalarak şampiyon olmak bizim en büyük hedefimiz" diye konuştu.



"ÇOK GERİ YASLANDIK"

Gençlerbirliği ile 4 maç sonra yenilgiyle tanışan Hamza Hamzaoğlu, "Golü bulduk fakat skoru korumak için geriye çekildik. F.Bahçe'nin istediği oyunu oynamaya başladık. Birçok şeyi yapamadık" değerlendirmesini yaptı.