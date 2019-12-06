Fenerbahçe'de Gustavo jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Gustavo jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo sergilediği performansla göz kamaştırdı. Brezilyalı yıldız karşılaşmanın 32. dakikasında ceza sahası dışından bir de muazzam gol atarak performansını taçlandırdı. Gustavo'nun bu golü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
6 Aralık 2019 Cuma 21:39 Güncelleme: 06.12.2019 21:39
Fenerbahçe'de Gustavo jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo uzak mesafeden muhteşem bir gol attı.

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Fenerbahçe'de Gustavo jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Fenerbahçe'de Gustavo jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal mücadeleye Altay, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de Gustavo jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Kadıköy'de taraftarının da desteğiyle maça başlayan Fenerbahçe'de Gustavo'nun uzaklardan attığı gol mücadeleye damga vurdu.

Fenerbahçe'de Gustavo jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı Gustavo'nun golüne tepkisiz kalmadı.

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