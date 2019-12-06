Fenerbahçe'de Gustavo jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo sergilediği performansla göz kamaştırdı. Brezilyalı yıldız karşılaşmanın 32. dakikasında ceza sahası dışından bir de muazzam gol atarak performansını taçlandırdı. Gustavo'nun bu golü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

6 Aralık 2019 Cuma 21:39 Güncelleme: 06.12.2019 21:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





